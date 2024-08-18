Росіяни вдарили КАБом по Білопіллю – загинув чоловік, у його доньки серйозні поранення

Також травмовано 55-річну жінку та 63-річного чоловіка

Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу міста Білопілля Сумської області – загинув цивільний чоловік, його неповнолітня донька поранена. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

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Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними відомства, 18 серпня близько 16:00 росіяни скинули КАБ на цивільну інфраструктуру Білопілля, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

Авіабомба влучила у будинок місцевих мешканців – 33-річний господар дому загинув, його 11-річна донька отримала серйозні поранення, також травмовано 55-річну жінку та 63-річного чоловіка, пише облпрокуратура.

Загалом пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків, правоохоронці документують наслідки обстрілів, підсумовують у повідомленні.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Білопілля розташоване за 6,7 км від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

14 серпня міністр внутрішніх справ повідомив, що через постійні обстріли першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти Сумської області.

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