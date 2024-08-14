Клименко: У Сумській області евакуації підлягають понад 180 населених пунктів

Вже евакуйовано понад 20 000 осіб, з яких майже 2500 дітей

Евакуація (Ілюстративне фото: Донецька ОВА)

Через постійні обстріли першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти Сумської області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, упродовж літа росіяни завдали понад 2000 ударів по території Сумської області, застосовуючи ракети, артилерію, керовані авіабомби, ударні дрони та міномети.

Через обстріли першочерговій евакуації підлягає населення зі 183 населених пунктів 15 територіальних громад. Вже евакуйовано понад 20 000 осіб, з яких майже 2500 дітей.

Клименко зазначив, що створення буферної зони на території Курської області – крок, який покликаний захистити прикордонні райони від ворожих обстрілів.

7 серпня начальник Сумської ОВА Артюх підписав розпорядження щодо впровадження обов’язкової евакуації громадян з 23 населених пунктів п’яти громад Сумського району.

У МВС повідомили, що є потреба в евакуації близько 20 000 осіб.

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