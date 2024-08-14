Клименко: В Сумской области эвакуации подлежат более 180 населенных пунктов

Уже эвакуировано более 20 000 человек, из которых около 2500 детей

Эвакуация (Иллюстративное фото: Донецкая ОВА)

Из-за постоянных обстрелов первоочередной эвакуации подлежат 183 населенных пункта Сумской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, за лето россияне нанесли более 2000 ударов по территории Сумской области, применяя ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы, ударные дроны и минометы.

Из-за обстрелов первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных громад. Уже эвакуировано более 20 000 человек, из которых около 2500 детей.

Клименко отметил, что создание буферной зоны на территории Курской области – шаг, призванный оградить пограничные районы от вражеских обстрелов.

7 августа начальник Сумской ОВА Артюх подписал распоряжение об обязательной эвакуации людей из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района.

В МВД сообщили, что существует потребность в эвакуации около 20 000 человек.

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