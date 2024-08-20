Жилье для переселенцев – власть предлагает разрешить использовать бесхозное имущество

"У нас очень много объектов, которые имеют юридического собственника, но фактически являются бесхозяйными", – заявила вице-премьер Верещук

Эвакуация в Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадима Филашкина)

Министерство по реинтеграции предлагает разрешить общинам использовать бесхозное имущество как жилье для переселенцев. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук, передает Укринформ.

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По ее словам, Министерство вместе с общинами и областями приступило к инвентаризации имущества.

Верещук отметила, что бесхозное имущество могло бы пойти под жилье для переселенцев. Речь идет об оптимизированных садах, школах, общежитиях, лицеях, учебных заведениях, бывших колледжах, заведениях других форм собственности (в частности, переданных в Фонд госимущества, Укрзалізниці).

"У нас очень много объектов, имеющих юридического собственника, но фактически бесхозяйственны", – заявила чиновник.

Одновременно существуют законодательные ограничения для использования таких помещений – в частности, здания оптимизированных детсадов и школ можно использовать только после истечения трехлетнего срока и исключительно по целевому назначению, сообщила министр.

Соответственно, власти хотят внести изменения в закон и разрешить владельцам имущества (в случае с садами и школами это общины) после одного года начать использовать такие объекты как жилье для переселенцев.

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15 августа глава Покровской администрации сообщил, что захватчики находятся чуть более 10 километров от города. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться и опубликовали соответствующие номера.

19 августа чиновник заявил, что из Покровска ежедневно эвакуируются 500-600 человек. Учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию.

Глава администрации Мирнограда сообщил, что у жителей на эвакуацию есть "считанные дни – может, день-два-три", людей с прифронтовых территорий призывают выехать в более безопасные области.

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