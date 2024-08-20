Житло для переселенців – влада пропонує дозволити використовувати безгосподарне майно

"У нас дуже багато об'єктів, які мають юридичного власника, але фактично є безгосподарним", – заявила віцепрем'єрка Верещук

Евакуація у Донецькій області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

Міністерство з питань реінтеграції пропонує дозволити громадам використовувати безгосподарне майно як житло для переселенців. Про це повідомила очільниця відомства Ірина Верещук, передає Укрінформ.

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За її словами, Міністерство разом з громадами й областями розпочали інвентаризацію майна.

Верещук зазначила, що безгосподарне майно могло б піти під житло для переселенців. Ідеться про оптимізовані садочки, школи, гуртожитки, ліцеї, навчальні заклади, колишні коледжі, заклади інших форм власності (зокрема, які передані до Фонду держмайна, Укрзалізниці).

"У нас дуже багато об'єктів, які мають юридичного власника, але фактично є безгосподарним", – заявила посадовиця.

Водночас існують законодавчі обмеження для використання таких приміщень – зокрема, будівлі оптимізованих дитсадків і шкіл можна використати лише після спливу трирічного терміну й винятково за цільовим призначенням, повідомила міністерка.

Відповідно, влада хоче внести зміни до закону й дозволити власникам майна (у випадку з садками та школами це громади) після спливу одного року почати використовувати такі об'єкти як житло для переселенців.

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15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають трохи більш ніж за 10 кілометрів від міста. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися й опублікували відповідні номери.

19 серпня посадовець заявив, що з Покровська щодня евакуюються 500-600 осіб. З огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію.

Голова адміністрації Мирнограда повідомив, що у мешканців на евакуацію є "лічені дні — може, день-два-три", людей із прифронтових територій закликають виїхати у більш безпечні області.

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