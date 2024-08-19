"Залишаються лічені дні — може, день-два-три". Влада Мирнограда закликає людей евакуюватися
У мешканців Мирнограда Донецької області на евакуацію є "лічені дні — може, день-два-три", людей закликають виїхати у більш безпечні області. Про це виконувач обов’язків голови міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив в ефірі Радіо Свобода.
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Посадовець, згідно з рішенням Ради оборони області, ухвалив рішення про евакуацію установ і підприємств Мирнограда, а також про закриття магазинів і ринків.
"Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні — може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", – заявив посадовець.
Він повідомив, що магазини й аптеки вже почали закриватися, а в самому Мирнограді обстріли "вже і вдень, коли люди на вулицях". До того ж у місті діє посилена комендантська година — з 15:00 до 11:00.
Третяк закликав усіх жителів прилеглих до лінії фронту територій, особливо родин з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією й найближчим часом виїхати у більш безпечні області.
"Тому що оце розмірковування "варто – не варто" тільки призводить до збільшення [кількості] жертв", – наголосив виконувач обов’язків голови МВА.
16 серпня чиновник повідомив медіа, що у Мирнограді залишаються близько 20 000 осіб, тисяча з яких – діти. Третяк зазначав, що чимало жителів самі евакуюються, проте є ті, хто відмовляється виїжджати з міста.
Тоді він казав, що усіх людей з Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.
Раніше очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що з міста щодня евакуюються 500-600 осіб, а з огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію.
Також у Покровській громаді влада розпочала примусову евакуацію сімей з дітьми.
- 6 серпня місцеве телебачення розповіло, як у Мирнограді Покровського району Донецької області проводиться примусова евакуація дітей, а містяни масово шукають вантажівки, щоб вивезти своє майно.
- 15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 км від міста. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися та опублікували відповідні номери.
- 18 серпня міністерка реінтеграції повідомила, що на Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.
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