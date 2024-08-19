"Залишаються лічені дні — може, день-два-три". Влада Мирнограда закликає людей евакуюватися

"Тому що оце розмірковування "варто – не варто" тільки призводить до збільшення [кількості] жертв", – наголосив очільник військової адміністрації

Евакуація у Донецькій області (Ілюстративне фото: Telegram Вадима Філашкіна)

У мешканців Мирнограда Донецької області на евакуацію є "лічені дні — може, день-два-три", людей закликають виїхати у більш безпечні області. Про це виконувач обов’язків голови міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив в ефірі Радіо Свобода.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Посадовець, згідно з рішенням Ради оборони області, ухвалив рішення про евакуацію установ і підприємств Мирнограда, а також про закриття магазинів і ринків.

"Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні — може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", – заявив посадовець.

Він повідомив, що магазини й аптеки вже почали закриватися, а в самому Мирнограді обстріли "вже і вдень, коли люди на вулицях". До того ж у місті діє посилена комендантська година — з 15:00 до 11:00.

Третяк закликав усіх жителів прилеглих до лінії фронту територій, особливо родин з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією й найближчим часом виїхати у більш безпечні області.

"Тому що оце розмірковування "варто – не варто" тільки призводить до збільшення [кількості] жертв", – наголосив виконувач обов’язків голови МВА.

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту на мапі Deepstate (обведене червоним)

16 серпня чиновник повідомив медіа, що у Мирнограді залишаються близько 20 000 осіб, тисяча з яких – діти. Третяк зазначав, що чимало жителів самі евакуюються, проте є ті, хто відмовляється виїжджати з міста.

Тоді він казав, що усіх людей з Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

Раніше очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що з міста щодня евакуюються 500-600 осіб, а з огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію.

Також у Покровській громаді влада розпочала примусову евакуацію сімей з дітьми.

6 серпня місцеве телебачення розповіло, як у Мирнограді Покровського району Донецької області проводиться примусова евакуація дітей, а містяни масово шукають вантажівки, щоб вивезти своє майно.

15 серпня голова Покровської адміністрації повідомив, що загарбники перебувають за трошки більш ніж 10 км від міста. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та житловій забудові – ситуація тільки погіршуватиметься, тому місцевих жителів закликають евакуюватися та опублікували відповідні номери.

18 серпня міністерка реінтеграції повідомила, що на Покровському напрямку у Донецькій області ситуація залишається важкою, жителів населених пунктів поблизу лінії фронту закликають евакуюватися – насамперед це стосується мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового.

Читайте також: Швидкого результату не буде. Як Курська операція впливає на фронт в Україні