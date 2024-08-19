"Остаются считаные дни — может, день-два-три". Власти Мирнограда призывают эвакуироваться

"Потому что это размышление "стоит – не стоит" только приводит к увеличению [числа] жертв", – подчеркнул глава военной администрации

Эвакуация в Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадима Филашкина)

У жителей Мирнограда Донецкой области на эвакуацию есть "считаные дни — может, день-два-три", людей призывают уехать в более безопасные области. Об этом исполняющий обязанности главы городской военной администрации Юрий Третяк заявил в эфире Радио Свобода.

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Чиновник, согласно решению Совета обороны области, принял решение об эвакуации учреждений и предприятий Мирнограда, а также о закрытии магазинов и рынков.

"Очень напряженная ситуация, и тенденция идет к ухудшению... Если у Покровска еще есть две недели по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считаные дни — может, день-два-три. Потому что мы уже ощущаем третий день даже артиллерийские обстрелы", – заявил чиновник.

Он сообщил, что магазины и аптеки уже начали закрываться, а в самом Мирнограде обстрелы "уже и днем, когда люди на улицах". К тому же в городе действует усиленный комендантский час — с 15:00 до 11:00.

Третяк призвал всех жителей прилегающих к линии фронта территорий, особенно семей с детьми и маломобильными родственниками, не медлить с эвакуацией и в ближайшее время уехать в более безопасные области.

"Потому что это размышление "стоит – не стоит" только приводит к увеличению [числа] жертв", – подчеркнул исполняющий обязанности главы ГВА.

Карта: Deepstate

Тот же отрезок фронта на карте Deepstate (обведенное красным)

16 августа чиновник сообщил медиа, что в Мирнограде остаются около 20 000 человек, тысяча из которых – дети. Третяк отмечал, что многие жители сами эвакуируются, однако есть те, кто отказывается уезжать из города.

Тогда он сказал, что всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

Ранее глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что из города ежедневно эвакуируются 500-600 человек, а учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию.

Также в Покровской громаде власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми.

6 августа местное телевидение рассказало, как в Мирнограде Покровского района Донецкой области проводится принудительная эвакуация детей, а горожане массово ищут грузовики, чтобы вывезти свое имущество.

15 августа глава Покровской администрации сообщил, что захватчики находятся в чуть более 10 км от города. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться и опубликовали соответствующие номера.

18 августа министр реинтеграции сообщила, что на Покровском направлении в Донецкой области ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидово.

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