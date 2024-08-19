У двох населених пунктах Курахівської громади ввели посилену комендантську годину – мапа

"Закликаю всіх жителів Донеччини, особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, — евакуюйтесь!" – наголосив очільник обладміністрації

Евакуація з Донецької області (Ілюстративне фото: Telegram Вадим Філашкін)

У двох населених пунктах Курахівської громади Донецької області ввели посилену комендантську годину, людей в області закликають евакуюватися. Таке повідомлення опублікував очільник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін.

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Влада посилила комендантську годину у Курахівці та Гірнику Курахівської громади – тепер обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.

Такі ж комендантські години уже ввели у Мирнограді, Селидовому і Новогродівці Донецької області.

"Закликаю всіх жителів Донеччини, особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, — евакуюйтесь!" – наголосив Філашкін.

У самому Кураховому з 19 серпня діє комендантська година з 17:00 до 09:00.

Відстань від Курахівки та Курахового до лінії фронту – близько 7,5 км, від Гірника – ~8,3 км.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

19 серпня очільник Покровської міської військової адміністрації заявив, що з міста щодня евакуюються 500-600 осіб, а з огляду на темп просування російської армії, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію.

Також у Покровській громаді влада розпочала примусову евакуацію сімей з дітьми.

Виконувач обов'язків голови МВА Мирнограда повідомив, що у жителів міста на евакуацію є "лічені дні — може, день-два-три", людей з прифронтових територій закликають виїхати у більш безпечні області.

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