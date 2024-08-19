В двух населенных пунктах Кураховской громаді ввели усиленный комендантский час – карта

"Призываю всех жителей Донецкой области, а особенно тех, кто живет рядом с линией фронта, — эвакуируйтесь!", – подчеркнул глава обладминистрации

Эвакуация из Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадим Филашкин)

В двух населенных пунктах Кураховской общины Донецкой области ввели усиленный комендантский час, людей в области призывают эвакуироваться. Такое сообщение опубликовал глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.

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Власти усилили комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской общины – теперь ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Такие же комендантские часы уже были введены в Мирнограде, Селидовом и Новогродовке Донецкой области.

"Призываю всех жителей Донецкой области, а особенно тех, кто живет рядом с линией фронта, – эвакуируйтесь!", – подчеркнул Филашкин.

В самом Курахово с 19 августа действует комендантский час с 17:00 до 09:00.

Расстояние от Кураховки и Курахово до линии фронта – около 7,5 км, от Горняка – ~8,3 км.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

19 августа глава Покровской городской военной администрации заявил, что из города ежедневно эвакуируются 500-600 человек, а учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию .

Также в Покровской общине власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми.

Исполняющий обязанности главы МВА Мирнограда сообщил, что у жителей города на эвакуацию есть "считанные дни — может, день-два-три", людей с прифронтовых территорий призывают уехать в более безопасные области.

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