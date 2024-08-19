В двух населенных пунктах Кураховской громаді ввели усиленный комендантский час – карта
Эвакуация из Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадим Филашкин)

В двух населенных пунктах Кураховской общины Донецкой области ввели усиленный комендантский час, людей в области призывают эвакуироваться. Такое сообщение опубликовал глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Власти усилили комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской общины – теперь ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.

Такие же комендантские часы уже были введены в Мирнограде, Селидовом и Новогродовке Донецкой области.

"Призываю всех жителей Донецкой области, а особенно тех, кто живет рядом с линией фронта, – эвакуируйтесь!", – подчеркнул Филашкин.

В самом Курахово с 19 августа действует комендантский час с 17:00 до 09:00.

Расстояние от Кураховки и Курахово до линии фронта – около 7,5 км, от Горняка – ~8,3 км.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Читайте также: "Прежде всего касается Покровска, Мирнограда, Селидового". Власти призвали людей эвакуироваться

Донецкая областьвойнакомендансткий часКураховоВадим Филашкин