В двух населенных пунктах Кураховской громаді ввели усиленный комендантский час – карта
В двух населенных пунктах Кураховской общины Донецкой области ввели усиленный комендантский час, людей в области призывают эвакуироваться. Такое сообщение опубликовал глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.
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Власти усилили комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской общины – теперь ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.
Такие же комендантские часы уже были введены в Мирнограде, Селидовом и Новогродовке Донецкой области.
"Призываю всех жителей Донецкой области, а особенно тех, кто живет рядом с линией фронта, – эвакуируйтесь!", – подчеркнул Филашкин.
В самом Курахово с 19 августа действует комендантский час с 17:00 до 09:00.
Расстояние от Кураховки и Курахово до линии фронта – около 7,5 км, от Горняка – ~8,3 км.
- 19 августа глава Покровской городской военной администрации заявил, что из города ежедневно эвакуируются 500-600 человек, а учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию .
- Также в Покровской общине власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми.
- Исполняющий обязанности главы МВА Мирнограда сообщил, что у жителей города на эвакуацию есть "считанные дни — может, день-два-три", людей с прифронтовых территорий призывают уехать в более безопасные области.
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