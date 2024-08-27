Покровск, Селидово, Курахово, Константиновка – власти вводят усиленный комендантский час

Эвакуация из Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадима Филашкина)

В Покровской, Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области вводятся усиленные комендантские часы. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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По решению властей, с сегодняшнего дня в населенных пунктах Селидовской и Кураховской общин действуют ограничения на передвижение граждан с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины – с 17:00 до 9:00.

Глава ОВА призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные области Украины, а тех, кто до сих пор остается в области, соблюдать комендантский час.

Также с завтрашнего дня новые ограничения вводятся и в Покровской общине и городе Покровск – продлятся с 15:00 до 11:00.

Речь идет о таких населенных пунктах: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Игнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое.

В понедельник, 26 августа, власти расширили в Донецкой области зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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