Покровск, Селидово, Курахово, Константиновка – власти вводят усиленный комендантский час
В Покровской, Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области вводятся усиленные комендантские часы. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
По решению властей, с сегодняшнего дня в населенных пунктах Селидовской и Кураховской общин действуют ограничения на передвижение граждан с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины – с 17:00 до 9:00.
Глава ОВА призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные области Украины, а тех, кто до сих пор остается в области, соблюдать комендантский час.
Также с завтрашнего дня новые ограничения вводятся и в Покровской общине и городе Покровск – продлятся с 15:00 до 11:00.
Речь идет о таких населенных пунктах: Покровск, Родинское, Роза, Лысовка, Игнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое.
В понедельник, 26 августа, власти расширили в Донецкой области зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Читайте также: В двух населенных пунктах Кураховской общины ввели усиленный комендантский час – карта
- 18 августа министерша реинтеграции сообщила, что на Покровском направлении в Донецкой области ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидово.
- 19 августа глава городской администрации заявил, что из Покровска ежедневно эвакуируются 500-600 человек. Учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию.
- Глава МВА Мирнограда сообщил, что у жителей города на эвакуацию есть "считанные дни – может, день-два-три", людей с прифронтовых территорий призывают уехать в более безопасные области.
Читайте также: В Мирнограде родители скрывают детей от эвакуации, их будет разыскивать полиция – власть