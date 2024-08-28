В Покровске остается 38 000 взрослых и 1900 детей, с понедельника не будут работать банки

Глава ОВА акцентировал: людям следует как можно быстрее эвакуироваться, и в первую очередь нужно подумать о своих детях

Эвакуация в Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадима Филашкина)

В Покровске Донецкой области остается 38 тысяч взрослых и 1900 детей, продолжается эвакуация, с понедельника перестанут работать банки и останутся только банкоматы. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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В Покровске остается 38 000 совершеннолетних и 1900 детей, до начала полномасштабной войны в общине жили более 80 000 и 13 000 соответственно, сообщил чиновник.

По его словам, в эвакуации помогают международные партнеры и волонтеры, непосредственно с линии фронта людей эвакуируют подразделения полиции, "Белые ангелы", группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – работают более 50 экипажей.

Эвакуированных людей принимают Черкасская, Полтавская, Львовская, Закарпатская области и город Кропивницкий и обеспечивают всем необходимым, отметил Филашкин.

До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, с понедельника – только банкоматы, и такое закрытие касается всех других служб, оказывающих услуги жителям, сообщил председатель ОВА.

Он акцентировал: людям следует как можно быстрее эвакуироваться, и в первую очередь нужно подумать о своих детях.

В общем, ситуация в области очень сложная, подытожил чиновник.

Карта: Deeptate

Карта: Deeptate

27 августа Филашкин сообщил, что в Покровской, Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области вводятся усиленные комендантские часы.

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