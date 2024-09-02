В Покровске возводят фортификации. Часть начали строить еще в 2022 году – местные власти

Покровск после российского обстрела (Фото: ГСЧС)

От линии фронта до города Покровск Донецкой области с 2022 года построили несколько фортификаций, на сегодняшний день их строительство продолжается. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

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Отвечая на вопрос, готовится ли Покровск к уличным боям, Добряк сказал: "К уличным боям еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле".

Он рассказал, что за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, отвечающая за планирование обороны и возведение укреплений. Местные власти получили задачу построить укрепление в некоторых районах Покровска и сейчас активно работают над этим, добавил глава ГВА.

Добряк отметил, что военные дали властям Покровская задачу построить оборонительные сооружения на внешнем кольце города.

Боевые бригады разрабатывают планы обороны и передают инструкции гражданским, которые в свою очередь реализуют эти планы с помощью коммунальщиков, шахтеров и добровольцев по территориальным формированиям.

Он добавил, что уже завершено строительство необходимых укреплений, и продолжается работа над укреплениями в отдельных направлениях.

"Мы получили задание на внутриквартальные укрепления не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Заходим еще в такую работу, и работа не прекращается", – сказал Добряк.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

28 августа в Покровске оставалось еще 38 тысяч взрослых и 1900 детей.

29 августа Сырский заявил, что на Покровском направлении россияне бросают в бой "все, что может двигаться и наступать", пытаясь прорвать украинскую оборону.

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