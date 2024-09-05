Эвакуационные поезда из Покровска отменены: отправной точкой стал Павлоград

Донецкая область (Фото: Facebook)

Из города Покровска в Донецкой области отменили эвакуационные поезда. С 5 сентября Павлоград в Днепропетровской области будет являться основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области, сообщает Мирноградская городская военная администрация.

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"В связи с усложнением ситуации безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск Донецкой области отменена", – говорится в сообщении.

По данным Донецкой ОВА, в Покровске сейчас находятся 26 000 человек, в том числе 1076 детей. За последний месяц из города были эвакуированы более 20 000 человек.

Глава Покровской МВА Сергей Добряк сообщал, что от линии фронта до Покровска с 2022 года построили несколько фортификаций, на сегодняшний день их возведение продолжается.

"К уличным боям еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", – сказал он.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

29 августа Сырский заявил, что на Покровском направлении россияне бросают в бой "все, что может двигаться и наступать", пытаясь прорвать украинскую оборону.

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