"Не можуть маневрувати". Сирський впевнений, що операція на Курщині допомогла Покровську

Покровськ після російської атаки (Фото: Нацполіція)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вважає, що операція у Курській області допомогла послабити наступ російських військ на Покровському напрямку. Про це він заявив в інтерв'ю CNN, опублікованому 8 вересня.

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Відповідаючи на запитання, чи була операція на Курщині стратегічно і тактично правильною, оскільки росіяни і далі наступають на Покровськ, Сирський сказав: "Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ".

За його словами, "за останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр" (заява прозвучала на момент інтерв'ювання Сирського, дата невідома. – Ред.).

Виходячи з цього, головком переконаний, що його стратегія працює. За його словами, наступ ЗСУ на Курщині позбавив армію РФ можливості маневрувати своїми підрозділами та передислоковувати їх для посилення з інших районів.

"Тож фактично виходить, що хоч і не вивели з району Покровська багато військ, окрім однієї бригади морської піхоти, вони тепер не можуть маневрувати своїми резервами, як раніше", – пояснив Сирський.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград буде основною станцією для евакуації цивільних з Донецької області.

За місяць з Покровська вдалося евакуювати понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей.

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