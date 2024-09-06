З Покровська за місяць евакуювали понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей

Евакуація (Ілюстративне фото: Roman Pilipey/EPA)

З прифронтового міста Покровськ Донецької області за місяць вдалося евакуювати понад 20 000 людей, зокрема 3000 дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За його словами, у Покровській громаді залишаються 35 000 людей (1600 дітей), а в місті – 24 500 людей (929 дітей).

"Хочу зауважити, що тільки за місяць понад 20 000 людей виїхали з самого Покровська, зокрема 3000 дітей. Дякую людям, що бережуть себе та своїх дітей", – сказав Філашкін.

Як зазначив очільник ОВА, до евакуації залучені органи влади, співробітники поліції, рятувальники, благодійні та волонтерські організації. Евакуйованих з Покровська приймають Кіровоградська, Полтавська, Закарпатська, Київська та Дніпропетровська області.

Коментуючи ситуацію в місті, Філашкін заявив, що у Покровську продовжують працювати сімейні лікарі, невеликі приватні магазини, Укрпошта та банкомати. Однак очільник ОВА закликав жителів громади виїжджати.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для Росії наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

19 серпня почалася примусова евакуація сімей із дітьми з Покровської громади.

З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград буде основною станцією для евакуації цивільних з Донецької області.

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