Из Покровска за месяц эвакуировали более 20 000 человек, в том числе 3000 детей

Эвакуация (Иллюстративное фото: Roman Pilipey/EPA)

Из прифронтового города Покровск Донецкой области за месяц удалось эвакуировать более 20 000 человек, в том числе 3000 детей. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, в Покровской общине остаются 35 000 человек (1600 детей), а в городе – 24 500 человек (929 детей).

"Хочу заметить, что только за месяц более 20 000 человек уехали из самого Покровска, в том числе 3000 детей. Спасибо людям, которые берегут себя и своих детей", — сказал Филашкин.

Как отметил глава ОВА, к эвакуации привлечены органы власти, сотрудники полиции, спасатели, благотворительные и волонтерские организации. Эвакуированных из Покровска принимают Кировоградская, Полтавская, Закарпатская, Киевская и Днепропетровская области.

Комментируя ситуацию в городе, Филашкин заявил, что в Покровске продолжают работать семейные врачи, небольшие частные магазины, Укрпошта и банкоматы. Однако глава ОВА призвал жителей общины уезжать.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для России сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

С 5 сентября из Покровска отменили эвакуационные поезда. Павлоград станет основной станцией для эвакуации гражданских из Донецкой области.

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