Рада приняла за основу законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет

Военнообязанным мужчинам в возрасте до 25 лет, ранее считавшимся ограниченно пригодными, дадут уйти в отставку

Мобилизация в Украине (Фото: Depositphotos)

Народные депутаты Украины в первом чтении рассмотрели законопроект №11379д о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет и приняли его за основу. "За" проголосовали 295 народных избранников, сообщил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк.

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Профильный комитет 5 августа рекомендовал Раде принять доработанный законопроект о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В документе сказано, что отсрочку от призыва должны получить военнообязанные украинцы в возрасте до 25 лет, которые были признаны ограниченно годными в военное время по состоянию здоровья до вступления в силу нового закона.

С мая 24 года статус "ограниченно годный в военное время" был ликвидирован – Закон Украины №3621-IX вступил в силу. Если такой военнообязанный уже был мобилизован, то у него есть право уволиться в запас, говорится в законопроекте.