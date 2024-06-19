Юрист Гнатик объяснила, каким образом 18-летних мужчин могут мобилизовать

Есть три категории мужчин до 25, которых можно привлечь в армию: призывники, военнообязанные и резервисты. Первую не мобилизуют

Фото: Генштаб ВСУ

Мужчин до 25 лет могут мобилизовать, заявила в комментарии украинской службе BBC News юрист Наталья Гнатик из адвокатского объединения "Актум". По ее словам, существует три категории людей, которых можно привлечь к службе: призывники, военнообязанные и резервисты.

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"Мужчины от 18 до 25 думают, что они все не могут быть мобилизованы, потому что они призывники. Но их статус фактически определяется военно-учетным документом", – пояснила она.

Различия этих трех категорий таковы:

→ у призывников есть удостоверение о приписке к участку;

→ у военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

→ у резервистов – только военный билет.

Сейчас на службу в ВСУ мобилизуют военнообязанных в возрасте с 25 до 60 лет и резервистов (даже если нет 25 лет, но есть служба в срочной армии), но не призывников (за исключением добровольцев).

В категорию военнообязанных также переходят мужчины, признанные непригодными в мирное время, но ограниченно годными в военное.

С 4 мая статус "ограниченно пригодный" в Украине вообще отменили – отныне эти люди либо пригодны, либо непригодны, либо пригодны для выполнения отдельных задач. Список заболеваний с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе можно посмотреть здесь.

2 апреля 2024 года президент Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, согласно которому граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

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