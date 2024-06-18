Нардеп Лозинский предположил, что в Украине могут снова снизить возраст для мобилизации

Нардеп Лозинский считает, что Украине необходимо решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях

Роман Лозинский (Фото: Роман Лозинский/Facebbok)

Вполне возможно, что уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет – не последнее изменение в этом вопросе. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал депутат от фракции Голос Роман Лозинский.

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Нардеп предположил, что в Украине могут снова пересмотреть возраст для мобилизации военнообязанных.

"При условии, что будет оставаться такая линия фронта, при условии, что будет продолжаться полномасштабная война, не исключено, что это не последнее изменение по призывному возрасту", – сказал нардеп.

По его мнению, в Украине слишком поздно уменьшили возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

На войне есть погибшие и раненые – этих людей должен кто-то заменить, а также поставить кого-то вместо бойцов, которые более двух лет выполняют задания на поле боя, чтобы дать им возможность отдохнуть, высказался он.

"Если мы говорим о том, что мы до сих пор продолжаем борьбу за собственное существование и за то, чтобы Россия не уничтожила нашу страну, государственность и людей – да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях", – убежден законодатель.

2 апреля Зеленский подписал закон, который снижает возраст призыва с 27 до 25 лет. Впоследствии в Генштабе сообщили, что ТЦК начнут вызывать граждан, которые достигли 25 лет, для обновления данных и медосмотра.

По состоянию на 17 июня около 2 млн военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные.

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