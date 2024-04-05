Мобилизация. ТЦК начнут вызывать 25-летних для обновления данных и медосмотра — Генштаб

В Генштабе заявили, что 25-летние будут взяты на воинский учет военнообязанных

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Территориальные центры комплектования (военкоматы) начнут вызывать граждан, которые достигли 25-летнего возраста. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что 25-летние подлежат снятию с учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных.

"Совершенствование организации воинского учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите родины", — сказано в сообщении.

Учитывая изменения законодательства, ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих документов.

Также в ГШ заявили, что после подписания указа о демобилизации срочников, будут уволены в запас около 7000 человек.

По состоянию на 29 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.

2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

Также был подписан закон о создании электронного реестра военнообязанных.

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