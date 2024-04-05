Мобилизация. ТЦК начнут вызывать 25-летних для обновления данных и медосмотра — Генштаб
Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Территориальные центры комплектования (военкоматы) начнут вызывать граждан, которые достигли 25-летнего возраста. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что 25-летние подлежат снятию с учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных. 

"Совершенствование организации воинского учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите родины", — сказано в сообщении.

Учитывая изменения законодательства, ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих документов.

Также в ГШ заявили, что после подписания указа о демобилизации срочников, будут уволены в запас около 7000 человек. 

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