Мобілізація. ТЦК почнуть викликати 25-річних для оновлення даних та медогляду — Генштаб

У Генштабі заявили, що 25-річних буде взято на військовий облік військовозобов'язаних

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Територіальні центри комплектування (військкомати) почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників та постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини", – сказано в повідомленні.

Зважаючи на зміни законодавства, ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Також у ГШ заявили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7000 осіб.

Станом на 29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію.

2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.

Також було підписано закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.

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