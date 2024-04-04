Мобілізація. У Міноборони роз'яснили, що означає скасування статусу "обмежено придатний"

Закон набуде чинності через місяць із моменту публікації – 4 травня 2024 року

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

У Міністерстві оборони випустили роз'яснення щодо скасування статусу "обмежено придатний" для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба відомства.

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За словами чиновників МО, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний"/"непридатний".

Закон набуде чинності через місяць із моменту публікації – 4 травня 2024 року.

Громадяни, які були визнані "обмежено придатними", протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року.

Після набрання законом чинності уряд протягом трьох місяців має ухвалити нормативно-правові акти, які визначають список захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби.

В результаті повторної медкомісії непридатних буде звільнено зі служби та знято з військового обліку. Придатні продовжуватимуть проходити службу або будуть визнані готовими до служби.

Станом на 29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію.

2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.

Також було підписано закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.

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