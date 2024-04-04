Мобілізація. У Міноборони роз'яснили, що означає скасування статусу "обмежено придатний"
У Міністерстві оборони випустили роз'яснення щодо скасування статусу "обмежено придатний" для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба відомства.
За словами чиновників МО, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний"/"непридатний".
Закон набуде чинності через місяць із моменту публікації – 4 травня 2024 року.
Громадяни, які були визнані "обмежено придатними", протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року.
Після набрання законом чинності уряд протягом трьох місяців має ухвалити нормативно-правові акти, які визначають список захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби.
В результаті повторної медкомісії непридатних буде звільнено зі служби та знято з військового обліку. Придатні продовжуватимуть проходити службу або будуть визнані готовими до служби.
- Станом на 29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію.
- 2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.
- Також було підписано закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.
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