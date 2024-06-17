Минобороны: Почти 2 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные

Военный билет (Иллюстративное фото: Depositphotos)

По состоянию на 17 июня около 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее информации, уже 1,5 млн граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+". Через Центры предоставления административных услуг – более 233 000 обновлений, а через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки – 208 000.

Черногоренко отметила, что среди пользователей приложения "Резерв+" – 210 000 военнообязанных женщин. Активнее всего обновляют данные за рубежом в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США, сообщила заместитель главы оборонного ведомства.

17 мая Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы украинцы, подлежащие мобилизации, смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

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