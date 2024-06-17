Міноборони: Майже 2 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Станом на 17 червня близько 2 млн українців оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її інформацією, вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+". Через Центри надання адміністративних послуг – понад 233 000 оновлень, а через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – 208 000.

Черногоренко зазначила, що серед користувачів застосунку "Резерв+" – 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США, повідомила заступниця очільника оборонного відомства.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб українці, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

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