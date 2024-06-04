Повістки на вулиці. Міноборони: Ті, хто оновив дані у Резерв+, також можуть їх отримати

Речник Міноборони зазначив, що українцям за кордоном, які оновили свої дані онлайн, треба особисто прийти до ТЦК, якщо вони мають статус "у розшуку"

Ілюстративне фото: Depositphotos

Військовозобов'язаним, які оновили документи у застосунку "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Лазуткін наголосив: оновлення облікових даних через застосунок "Резерв+" – означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня.

Водночас, за його словами, людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку і також може бути направлена на проходження військово-лікарської комісії.

Речник Міноборони зазначив, що українцям за кордоном, які оновили свої дані онлайн, треба особисто прийти до ТЦК, якщо вони мають статус "у розшуку" й порушили правила обліку, наприклад: знялися з обліку в одному місці та не стали в іншому.

Також він наголосив, що юнакам, які виїхали за кордон до досягнення 17-річного віку і досі не стали на облік в ТЦК — це можна зробити тільки особисто в Україні.

"Ми розуміємо, що невеликий відсоток українців, які перебувають зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, що не всі планують повертатися до України. Утім, я нагадаю: українці, які перебувають за кордоном, залишаються нашими громадянами і, відповідно, на них розповсюджується законодавство", — підсумував Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що станом на ранок 4 червня понад 1,37 млн українців оновили свої військово-облікові дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+". Серед них – 190 000 жінок.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

Читайте також: Статус "у розшуку" в Резерв+ з'являється у разі порушення правил мобілізаційного обліку – Міноборони