Міноборони: У застосунку "Резерв+" оновили дані майже 1,4 млн українців

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook)

Станом на ранок 4 червня понад 1,37 млн українців оновили свої військово-облікові дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Серед людей, які мешкають за кордоном, понад 18 000 оновили свої дані. Якщо говорити про жінок, то це близько 190 000", – заявив Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що серед осіб, які оновили дані, 164 000 – заброньовані, понад 153 000 – призовники та 90 000 – мають відстрочку.

"Можемо спостерігати дійсно високу активність людей, які вже скористалися застосунком "Резерв+", завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина", – сказав він.

Також Лазуткін нагадав, що особисто до Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки мають звернутися особи, у яких у застосунку з'явився статус "у розшуку". Вони, за словами речника Міноборони, порушили правила військового обліку. Це стосується і чоловіків, які знаходяться за кордоном, адже вони залишаються громадянами України й законодавство на них розповсюджується, наголосив він.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

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