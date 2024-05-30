Статус "у розшуку" у Резерв+ з'являється у разі порушення правил мобілізаційного обліку – Міноборони

Речник Міноборони запевнив, що якщо людина уточнює свої дані, тоді вона виконує норму закону й це повідомлення зникає

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Статус "у розшуку" у застосунку "Резерв+" може з'являтися у військовозобов'язаних, якщо були порушені правила мобілізаційного обліку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Лазуткін розповів, що наразі вже у меншої кількості призовників з'являється цей статус, водночас, якщо він є, – з'ясовують чому це сталося.

"Все-таки є правила військового обліку і вони могли бути порушеними людиною, наприклад, якщо вона приписне (приписне посвідчення, яке підтверджує, що людина стала на військовий облік. – ред.) колись отримала або змінила місце проживання – тоді також може вважатися в розшуку", – пояснив він.

Речник Міноборони запевнив, що якщо людина уточнює свої дані, тоді вона виконує норму закону й це повідомлення зникає.

29 травня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла, що у реєстрі "Оберіг" 710 000 громадян без юридичних підстав мали статус "в розшуку": проблему розвʼязали завдяки застосунку "Резерв+".

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17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

Станом на 28 травня було відомо, що з 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок "Резерв+" оновили вже понад 14 000 військовозобов’язаних у 124 країнах.

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