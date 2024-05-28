Головреда Економічної правди мобілізували зі скандалом: не спрацював Резерв+

У ТЦК зазначили, що Дєнков довгий час не оновлював облікові дані й через це був оголошений у розшук. Однак в УП незгодні із такою заявою

Ілюстративне фото: Depositphotos

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснив ситуацію із затримання головного редактора Економічної правди Дмитра Дєнкова – він довгий час не оновлював облікові дані. Водночас головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва заявила, що Дєнков оновив свої дані в Резерв+ у перший день після запуску застосунку.

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У ТЦК зазначили, що Дєнков довгий час не оновлював облікові дані й через це був оголошений у розшук.

"Напередодні його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області", – повідомили в ТЦК.

Там зазначили, що у Дєнкова не були підтверджені документально підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних.

У ТЦК розповіли, що щодо головного редактора Економічної правди склали адмінпротокол, після чого його доставили до РТЦК і СП.

"Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК і СП", – додали у військкоматі.

ДОПОВНЕНО О 10:12. Головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва заявила, що головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.

За її словами, Дєнков оновив свої дані в Резерв+ у перший день після запуску застосунку.

"І коли на сторінці Оперативного командування "Південь" в фейсбуці з’являється допис про те, що "зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані", це, м'яко кажучи, неправда", – підкреслила Севгіль Мусаєва.

Головна редакторка розповіла, що чоловік їхав до Одеської області провідати своїх батьків, які там живуть, тоді його затримали прикордонники на транзитній ділянці.

"Справа в тому, що щоб потрапити до села, звідки Дмитро родом, потрібно проїхати через частину дороги, що пролягає в прикордонній молдовській зоні, іншого шляху там немає. Усе, що ми знаємо станом на зараз це те, що його затримали прикордонники. Згодом вони передали нашого колегу співробітникам ТЦК, хоча центр не є ані судовим органом, ані органом слідства", – розповіла вона.

Мусаєва акцентувала, що у Дєнкова забрали телефон та ноутбук й він не виходив на зв’язок майже впродовж доби з вечора 26 травня.

"Так не має відбуватися", – зазначила Мусаєва.

27 травня у Білгород-Дністровському Одеської області співробітники ТЦК затримати Дмитра Дєнкова й утримували його протягом доби.

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