Задержание главного редактора Экономической правды Денкова. В ТЦК объяснили ситуацию

В ТЦК отметили, что Денков долгое время не обновлял учетные данные и поэтому был объявлен в розыск

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Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объяснил ситуацию с задержанием главного редактора Экономической правды Дмитрия Денкова – он долгое время не обновлял учетные данные.

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В ТЦК отметили, что Денков долгое время не обновлял учетные данные и из-за этого был объявлен в розыск.

"Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области", – сообщили в ТЦК.

Там отметили, что у Денкова не были подтверждены документально основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных.

В ТЦК рассказали, что в отношении главного редактора Экономической правды составили админпротокол, после чего его доставили в РТЦК и СП.

"Учитывая разногласия по ситуации, которые возникли в публичной плоскости, вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП", – добавили в военкомате.

27 мая в Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники ТЦК задержали Дмитрия Денкова и удерживали его в течение суток.

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