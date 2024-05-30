Статус "в розыске" в Резерв+ возникает при нарушении правил мобилизации – Минобороны

Представитель Минобороны заверил, что если человек уточняет свои данные, тогда он выполняет норму закона и это сообщение исчезает

Иллюстративное фото: Depositphotos

Статус "в розыске" в приложении "Резерв+" может появляться у военнообязанных, если были нарушены правила мобилизационного учета. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Лазуткин рассказал, что сейчас уже у меньшего количества призывников появляется этот статус, в то же время, если он есть, – выясняют почему это произошло.

"Все-таки есть правила воинского учета и они могли быть нарушены человеком, например, если он приписное (приписное удостоверение, подтверждающее, что человек стал на воинский учет. – ред.) когда-то получил или сменил место жительства – тогда также может считаться в розыске", – пояснил он.

Представитель Минобороны заверил, что если человек уточняет свои данные, тогда он выполняет норму закона и это сообщение исчезает.

29 мая заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что в реестре "Оберіг" 710 000 граждан без юридических оснований имели статус "в розыске": проблему разрешили благодаря приложению "Резерв+".

Читайте также: Главреда Экономической правды мобилизовали со скандалом: не сработал Резерв+

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

По состоянию на 28 мая было известно, что с 18 мая свои учетные данные за границей через приложение "Резерв+" обновили более 14 000 военнообязанных в 124 странах.

Читайте также: Военнообязанных женщин тоже будут штрафовать за нарушение военного учета – ТЦК