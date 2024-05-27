Дані через Резерв+ оновили вже 14 000 українців у 124 країнах

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок "Резерв+" оновили вже понад 14 000 військовозобов’язаних у 124 країнах. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

"Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх – незалежно від того, де вони знаходяться", – заявила Черногоренко.

Загалом, за інформацією Міноборони, станом на 27 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних. Водночас через Центри надання адміністративних послуг – майже 55 000, а через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – близько 38 000 громадян.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

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