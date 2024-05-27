Данные через Резерв+ обновили уже 14 000 украинцев в 124 странах

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

С 18 мая свои учетные данные за границей через приложение "Резерв+" обновили уже более 14 000 военнообязанных в 124 странах. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, среди стран-лидеров – Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

"Это маленький, но важный поступок для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех – вне зависимости от того, где они находятся", – заявила Черногоренко.

В целом, по информации Минобороны, по состоянию на 27 мая через приложение "Резерв+" свои данные обновили более 1,1 млн военнообязанных. В то же время через Центры предоставления административных услуг – около 55 000, а через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки – около 38 000 граждан.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

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