Міноборони: Чинним військовим не потрібно оновлювати свої облікові дані

Катерина Черногоренко зазначила, що чинні військовослужбовці не стоять на військовому обліку

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

Чинним військовим не потрібно оновлювати дані щодо себе, адже вони не стоять на військовому обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, коментуючи запуск мобільного застосунку "Резерв+".

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"Військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку", – заявила вона.

Заступниця міністра зазначила, що якщо військовий усе ж завантажив мобільний застосунок і побачив статус "у розшуку", це означає, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ще не встиг зацифрувати його дані.

"Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до ТЦК і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток і довідку про зачислення на військову службу", – наголосила вона.

Також Черногоренко констатувала, що застосунок "Резерв+" досі недоступний у деяких країнах.

"Маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда розв'язує це питання. Найближчими днями застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня", – наголосила вона.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набули чинності, у "Резерв+" стався збій.

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