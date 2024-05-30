Військовозобов'язаних жінок теж штрафуватимуть за порушення військового обліку – ТЦК

Начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков заявив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою

Жінки-військові (Фото: Профспілка працівників освіти)

Військовозобов'язаних жінок, які порушили правила військового обліку, також штрафуватимуть на суму від 17 000 до 25 500 грн. Про це в інтерв'ю Телеграфу повідомив начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков.

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"Їх [жінок] так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", – сказав він.

Волков нагадав, що у період обов’язкового уточнення облікових даних, який триватиме до 16 липня, на медичний огляд не направляються ті військовозобов’язані, які:

→ мають право на відстрочення від призову;

→ віком старше 55 років;

→ заброньовані;

→ жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ.

Військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

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