Військовозобов'язаних жінок теж штрафуватимуть за порушення військового обліку – ТЦК
Військовозобов'язаних жінок, які порушили правила військового обліку, також штрафуватимуть на суму від 17 000 до 25 500 грн. Про це в інтерв'ю Телеграфу повідомив начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков.
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"Їх [жінок] так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", – сказав він.
Волков нагадав, що у період обов’язкового уточнення облікових даних, який триватиме до 16 липня, на медичний огляд не направляються ті військовозобов’язані, які:
→ мають право на відстрочення від призову;
→ віком старше 55 років;
→ заброньовані;
→ жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ.
Військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.
- 17 травня 2024 року президент Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення військового обліку.
- З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.
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