Военнообязанных женщин тоже будут штрафовать за нарушение воинского учета – ТЦК
Женщины-военные (Фото: Профсоюз работников образования)

Военнообязанных женщин, нарушивших правила воинского учета, также будут штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 грн. Об этом в интервью Телеграфу сообщил начальник Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков.

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"Их [женщин] также могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ ", – сказал он.

Волков напомнил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который продлится до 16 июля, на медицинское освидетельствование не направляются те военнообязанные, которые:

→ имеют право на отсрочку от призыва;

→ старше 55 лет;

→ забронированные;

→ женщины, имеющие действительный военно-учетный документ.

Военнообязанные женщины, у которых нет действительного военно-учетного документа или впервые его получают, должны пройти военно-врачебную комиссию.

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