Военнообязанных женщин тоже будут штрафовать за нарушение воинского учета – ТЦК
Военнообязанных женщин, нарушивших правила воинского учета, также будут штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 грн. Об этом в интервью Телеграфу сообщил начальник Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков.
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"Их [женщин] также могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ ", – сказал он.
Волков напомнил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который продлится до 16 июля, на медицинское освидетельствование не направляются те военнообязанные, которые:
→ имеют право на отсрочку от призыва;
→ старше 55 лет;
→ забронированные;
→ женщины, имеющие действительный военно-учетный документ.
Военнообязанные женщины, у которых нет действительного военно-учетного документа или впервые его получают, должны пройти военно-врачебную комиссию.
- 17 мая 2024 года президент Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение воинского учета.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦНАП или электронный кабинет.
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