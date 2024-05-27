Середній вік бійців ЗСУ – 40 років. Bloomberg дізнався, яка проблема з мобілізацією молоді

Попри те, що з новим пакетом військової допомоги від США воювати стало трохи легше, все ще залишається проблема з нестачею людей на фронті

Фото: Генштаб ЗСУ

Середній вік українських військовослужбовців перевищує 40 років, водночас мобілізувати молодь стало важче з кількох причин. Про це пише Bloomberg, посилаючись на військових топчиновників, волонтерів і бійців Збройних Сил України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Більшості людей, з якими я спілкуюся, близько 40-45 років. Молодші – особливо молодше 30 років – зустрічаються відносно рідко", – заявив журналістам військовий експерт Павло Нарожний. Неназваний військовий топчиновник підтвердив цифри. За його словами, середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

За словами українських військових, які нищать ворога на передовій, останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію, але є проблема – не вистачає людей.

Як зазначає Bloomberg, в Україні існує проблема з рекрутингом.

Багато молодих людей, переміщених унаслідок бойових дій, неможливо знайти. За офіційною статистикою, яку наводить видання, лише половина з 4,5 млн переміщених осіб перереєструвалися за новою адресою.

Іншим фактором є те, що матері, які покинули Україну з синами-підлітками, не відправляють їх назад, коли вони досягають віку, що дозволяє бути добровольцем. Тому менше чоловіків записуються до лав добровольців у віці 18−20 років, зазначають журналісти.

2 квітня 2024 року президент Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу – електронної черги до ТЦК.

Читайте також: Міноборони: Дані треба оновити навіть тим чоловікам, які живуть за кордоном 20 років