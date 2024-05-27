Средний возраст бойцов ВСУ – 40 лет. Bloomberg узнал о проблеме с мобилизацией молодежи

Несмотря на то, что с новым пакетом военной помощи от США воевать стало немного легче, все еще остается проблема с нехваткой людей на фронте

Фото: Генштаб ВСУ

Средний возраст украинских военнослужащих превышает 40 лет, в то же время мобилизовать молодежь стало труднее по нескольким причинам. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на военных топ-чиновников, волонтеров и бойцов Вооруженных Сил Украины.

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"Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40-45 лет. Младшие – особенно младше 30 лет – встречаются относительно редко", – заявил журналистам военный эксперт Павел Нарожный. Неназванный военный топ-чиновник подтвердил цифры. По его словам, средний возраст бойцов ВСУ – примерно 43-45 лет.

По словам украинских военных, уничтожающих врага на передовой, последний пакет военной помощи от США облегчил ситуацию, но есть проблема – не хватает людей.

Как отмечает Bloomberg, в Украине существует проблема с рекрутингом.

Многих молодых людей, перемещенных в результате боевых действий, невозможно найти. По официальной статистике, которую приводит издание, только половина из 4,5 млн перемещенных лиц перерегистрировались по новому адресу.

Другим фактором является то, что матери, покинувшие Украину с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно, когда они достигают возраста, что позволяет быть добровольцем. Поэтому меньше мужчин записываются в ряды добровольцев в возрасте 18-20 лет, отмечают журналисты.

2 апреля 2024 года президент Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦПАУ или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса – электронной очереди в ТЦК.

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