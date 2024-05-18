Електронна черга до ТЦК. Міноборони почало тестувати новий сервіс
Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
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Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Повний перелік – тут.
Щоб записатися, необхідно обрати ТЦК в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації, ввести персональні дані та підтвердити номер телефону. Після цього надійде повідомлення з часом та датою візиту до ТЦК.
- З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК та СП, ЦНАП або електронний кабінет.
- 17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+. Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.
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