Електронна черга до ТЦК. Міноборони почало тестувати новий сервіс

Попередній запис можливий в 19 ТЦК в різних містах України, зазначили в Міноборони

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Повний перелік – тут.

Щоб записатися, необхідно обрати ТЦК в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації, ввести персональні дані та підтвердити номер телефону. Після цього надійде повідомлення з часом та датою візиту до ТЦК.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК та СП, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+. Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

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