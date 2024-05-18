Электронная очередь в ТЦК. Минобороны начало тестировать новый сервис

Предварительная запись возможна в 19 ТЦК в разных городах Украины, отметили в Минобороны

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины приступило к тестированию нового сервиса — электронной очереди в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК. Тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы и Кропивницкого. Полный перечень – здесь.

Чтобы записаться, необходимо выбрать ТЦК, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации, ввести персональные данные и подтвердить номер телефона. После этого придет сообщение со временем и датой визита в ТЦК.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦПАУ или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+. Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

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