Міноборони: Дані треба оновити навіть тим чоловікам, які живуть за кордоном 20 років

Оновити військово-облікові дані можна у відповідній дипломатичній установі за кордоном

Посольство України у Польщі (Фото: Polskie Radio)

Українські чоловіки, які виїхали за кордон понад 10 або 20 років тому, все одно мають оновити військово-облікові дані. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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Відомству поставили запитання: "Якщо я виїхав за кордон 10-20 років тому, мешкаю там і маю відповідні документи на постійне місце проживання за кордоном, чи потрібно мені оновлювати дані?"

У Міноборони зазначили, що всі українці, навіть ті, які вже тривалий час проживають за кордоном, залишаються громадянами своєї країни й тому мають оновити військово-облікові дані.

"Ви і надалі продовжуєте бути громадянином України, а отже, зобов’язані виконувати свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (стаття 65 Конституції України)", – пояснили у пресслужбі.

Зробити це можна у консульстві, додали у Міноборони.

З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу – електронної черги до ТЦК.

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