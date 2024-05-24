Наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах

Ілюстративне фото: Depositphotos

Понад 1 000 000 військовозобовʼязаних оновили свої дані через Резерв+. Незабаром в застосунку зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку саму юридичну силу, як паперовий. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Міноборони для порівняння навело кількість військовозобовʼязаних, які оновили дані через:

→ ЦНАП – 40 865;

→ ТЦК – 21 735.

Наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:

→ Польщі;

→ Німеччині;

→ Канаді;

→ США;

→ Чехії.

23 травня Міністерство оборони рекомендувало військовозобов'язаним звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якщо у мобільному застосунку "Резерв+" вони позначені як ті, що у розшуку.

З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу – електронної черги до ТЦК.

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