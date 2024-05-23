Міноборони розповіло, що робити зі статусом "у розшуку" в Резерв+

Фото: Міноборони

Міністерство оборони рекомендує військовозобов'язаним звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якщо у мобільному застосунку Резерв+ вони позначені як ті, що у розшуку. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Загалом статус "у розшуку" присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку. Що стосується чинних військових, у яких в Резерв+ висвічується такий статус, це просто помилка, наголошують у Міноборони.

"Імовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу. Проте команда Резерв+ налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку", – йдеться у повідомленні.

Якщо військовий хоче прискорити оновлення інформації про нього, міністерство також рекомендує йому звернутися до ТЦК, але зазначає, що це не обов'язково.

З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу – електронної черги до ТЦК.

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