Минобороны рассказало, что делать со статусом "в розыске" в Резерв+

Фото: Минобороны

Министерство обороны рекомендует военнообязанным обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, если в мобильном приложении Резерв+ они обозначены как находящиеся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В общем, статус "в розыске" присваивается тем, кто нарушил правила военного учета. Что касается действующих военных, у которых в Резерв+ высвечивается такой статус, это просто ошибка, отмечают в Минобороны.

"Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу. Однако команда Резерв+ налаживает взаимодействия с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета", – говорится в сообщении.

Если военный хочет ускорить обновление информации о нем, министерство также рекомендует ему обратиться в ТЦК, но отмечает, что это необязательно.

С 18 мая 2024 все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦНАП или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса – электронной очереди в ТЦК.

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