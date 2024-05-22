Поки не існує електронних повісток, тому в Резерв+ вони не приходитимуть – осбудсман

Дмитро Лубінець повідомив, що повістка може бути вручена лише особисто і під підпис

Повістка (Фото: УНІАН)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що електронні повістки не надходитимуть до мобільного застосунку "Резерв+".

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"Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше", – пояснив він.

Омбудсман також розповів, що військовозобов'язаний, який оновить військово-облікові дані через застосунок:

→ не стане "ухилянтом";

→ позбудеться необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;

→ зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;

→ не витрачатиме час у чергах до ТЦК;

→ уникне штрафів до 51 000 грн;

→ зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;

→ проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці – замість примусової поїздки до ТЦК.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу – електронної черги до ТЦК.

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