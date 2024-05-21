QR-код замість військового квитка у застосунку "Резерв+". У Міноборони розкрили деталі

З 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться можливість згенерувати QR-код, який матиме таку саму юридичну силу, як і військово-обліковий документ

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Коли у мобільному застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код, витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як і військово-обліковий документ. Про це LIGA.net розповіли у пресслужбі міністерства оборони.

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У Міноборони анонсували, що з 18 червня у Резерв+ з'явиться QR-код, відсканувавши який посадові особи зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста з реєстру "Оберіг".

"Перевіряти це зможуть зазначені в законі ТЦК та поліція. Коли в застосунку з'явиться QR-код, витяг з реєстру "Оберіг" матиме таку саму юридичну силу, як військово-обліковий документ — умовно як приписне чи військовий квиток (у резервістів)", – розповіли у відомстві.

Раніше Черногоренко повідомляла, що чинним військовим не потрібно оновлювати дані щодо себе, адже вони не стоять на військовому обліку.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.

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