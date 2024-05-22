Пока нет электронных повесток, поэтому в Резерв+ они не будут приходить – осбудсман

Дмитрий Лубинец сообщил, что повестка может быть вручена только лично и под подпись

Повестка (Фото: УНИАН)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что электронные повестки не будут приходить в мобильное приложение "Резерв+".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Пока не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не изменялись – повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", – пояснил он.

Омбудсмен также рассказал, что военнообязанный, который обновит военно-учетные данные через приложение:

→ не станет "уклонистом";

→ избавится от необходимости прохождения ВВК до отдельного решения ТЦК;

→ сможет получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, имеющуюся в органах государственной власти;

→ не будет тратить время в очередях в ТЦК;

→ избежит штрафов до 51 000 грн;

→ сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;

→ будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице – вместо принудительной поездки в ТЦК.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦНАП или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса – электронной очереди в ТЦК.

Читайте также: QR-код вместо военного билета в приложении "Резерв+". В Минобороны раскрыли детали