Более 1 000 000 военнообязанных обновили свои данные через Резерв+
Более 1 000 000 военнообязанных обновили свои данные через Резерв+. Вскоре в приложении появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
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Минобороны для сравнения привело количество военнообязанных, которые обновили данные через:
→ ЦНАП – 40 865;
→ ТЦК – 21 735.
Сейчас Резерв+ является самым простым способом обновления данных и уже доступен в 176 странах.
"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования бы потратили около года!", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Кроме Украины, приложением чаще всего пользуются в:
→ Польше;
→ Германии;
→ Канаде;
→ США;
→ Чехии.
23 мая Министерство обороны рекомендовало военнообязанным обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, если в мобильном приложении Резерв+ они обозначены как находящиеся в розыске.
- С 18 мая 2024 все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦНАП или электронный кабинет.
- 17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.
- 18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса – электронной очереди в ТЦК.
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