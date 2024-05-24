Сейчас Резерв+ является самым простым способом обновления данных и уже доступен в 176 странах

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Более 1 000 000 военнообязанных обновили свои данные через Резерв+. Вскоре в приложении появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Минобороны для сравнения привело количество военнообязанных, которые обновили данные через:

→ ЦНАП – 40 865;

→ ТЦК – 21 735.

Сейчас Резерв+ является самым простым способом обновления данных и уже доступен в 176 странах.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования бы потратили около года!", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Кроме Украины, приложением чаще всего пользуются в:

→ Польше;

→ Германии;

→ Канаде;

→ США;

→ Чехии.

23 мая Министерство обороны рекомендовало военнообязанным обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, если в мобильном приложении Резерв+ они обозначены как находящиеся в розыске.

С 18 мая 2024 все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦНАП или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса – электронной очереди в ТЦК.

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