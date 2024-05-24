Минобороны: Данные нужно обновить даже тем мужчинам, которые живут за границей 20 лет

Обновить военно-учетные данные можно в соответствующем дипломатическом учреждении за границей

Посольство Украины в Польше (Фото: Polskie Radio)

Украинские мужчины, выехавшие за границу более 10 или 20 лет назад, все равно должны обновить военно-учетные данные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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Ведомству задали вопрос: "Если я уехал за границу 10-20 лет назад, живу там и имею соответствующие документы на постоянное место жительства за границей, нужно ли мне обновлять данные?"

В Минобороны отметили, что все украинцы, даже те, которые уже длительное время проживают за границей, остаются гражданами своей страны и должны обновить военно-учетные данные.

"Вы и дальше продолжаете быть гражданином Украины, а значит, обязаны выполнять свою конституционную обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (статья 65 Конституции Украины)", – пояснили в пресс-службе.

Сделать это можно в консульстве, добавили в Минобороны.

С 18 мая 2024 года все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦНАП или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

18 мая Минобороны приступило к тестированию нового сервиса – электронной очереди в ТЦК.

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