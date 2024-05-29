Понад 700 000 призовників були в безпідставному розшуку у Резерв+ – помилку виправили

У Міноборони зазначили, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

У реєстрі "Оберіг" 710 000 громадян без юридичних підстав мали статус "в розшуку": проблему розвʼязали завдяки застосунку "Резерв+", де призовники можуть оновити свої дані. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Черногоренко розповіла, що цифрова команда Міноборони виправила цю помилку, а також уточнила, що у разі зняття з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно. У відомості порадили повторно авторизуватись у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус.

Вона зазначила, що громадяни мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку — наприклад, ігнорували повістки, ТЦК зверталось до Національної поліції. Але, як наголосила Черногоренко, фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Згідно із законодавством такий "розшук" мав свої терміни, бо до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців із дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін становить три місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення.

Так, статус "в розшуку" безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно.

Посадовиця зауважила, що "в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора", а без "Резерв+ виправити їх було б майже неможливо". Також вона додала, що саме застосунок звернув увагу Міноборони на прогалини у реєстрі.

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17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

Станом на 28 травня було відомо, що з 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок "Резерв+" оновили вже понад 14 000 військовозобов’язаних у 124 країнах.

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