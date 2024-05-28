Сухопутні війська: 17-річним юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки

У Сухопутних військах зазначили, що це не стосується мобілізації

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

17-річні юнаки, які не приписалися до своїх призовних дільниць, можуть отримати повістку за місцем реєстрації про необхідність стати на військовий облік. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.

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У відомстві нагадали, що кожного року з січня до березня беруться на облік українці чоловічої статі, яким виповнюється 17 років. Це відбувається у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Юнаки, які самостійно не стали на військовий облік, можуть отримати повістки.

Для взяття на військовий облік юнаки зобов’язані особисто прибути до ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких встановлюється Міністерством оборони.

У Сухопутних військах зазначили, що взяття на військовий облік не стосується мобілізації.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

21 травня Міноборони повідомило про запуск електронної черги до ТЦК.

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